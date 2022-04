Torna in Val di Non “Curainsieme”, un percorso formativo per caregiver familiari

Torna in Val di Non il percorso formativo “Curainsieme”, dedicato alle persone che prestano assistenza a un proprio caro anziano in condizioni di non autosufficienza.

Il percorso è suddiviso in 7 incontri a cadenza settimanale che si terranno dalle 17 alle 19 in presenza. A seconda delle richieste, poi, si valuterà se attivare il collegamento online.

Il 27 aprile si comincia con l’incontro introduttivo con Daniela Drago e Serena Bortolato della Fondazione Demarchi. La serata si terrà in Sala Borghesi Bertolla a Cles.

Pubblicità Pubblicità

Il 4 maggio, sempre in Sala Borghesi Bertolla, si approfondirà invece il ruolo del caregiver che assiste il proprio familiare con Marco Cova, psicologo psicoterapeuta della Rsa Stella Montis di Fondo.

L’11 maggio toccherà a Sara Barbacovi, assistente sociale Comunità di Valle, e a Fausto Flaim,

direttore dell’Apsp Anaunia di Taio, parlare di servizi territoriali. L’incontro si terrà all’Apsp Anaunia di Taio.

Il 18 maggio è in programma poi in Sala Borghesi Bertolla la serata dal titolo “Le patologie delle persone anziane” che sarà tenuta da Rachele Boldrin, medico di medicina generale.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Il 25 maggio ci sarà quindi il laboratorio intitolato “Il supporto assistenziale alle funzioni di vita quotidiana”, che vedrà protagoniste Anita Zanon e Deborah Hudorovic, operatrici socio

sanitarie dell’Apsp Santa Maria di Cles. L’incontro avrà luogo proprio alla Casa di Riposo clesiana.

Il 1° giugno sarà la volta di un altro laboratorio, dal titolo “Supportare la deambulazione ed effettuare la mobilizzazione”, che vedrà protagonista Valeria Dalpiaz, fisioterapista dell’Apsp Santa Maria di Cles. Anche questa serata si terrà alla Rsa del capoluogo noneso.

Per concludere, l’8 giugno chiuderà il percorso formativo l’appuntamento in programma in Sala Borghesi Bertolla, dal titolo “Combattere lo stress del lavoro di cura” con Marco Cova, psicologo psicoterapeuta Rsa Stella Montis di Fondo.

Per accedere agli incontri è necessario essere in possesso del green pass rafforzato.

Per informazioni e iscrizioni, da effettuarsi entro il 22 aprile: Fondazione Franco Demarchi

tel. 0461.273722; e-mail chen.xueshi@fdemarchi.it