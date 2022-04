Scontro in tangenziale, un’autovettura si rovescia su un fianco

Nuova difficile giornata ieri in tangenziale a Trento. Dopo l’incidente successo al mattino all’altezza di via Maccani che ha causato code e rallentamenti, creando problemi alla viabilità, dove è rimasta ferita una persona che è stata immediatamente trasportata in ospedale, nel tardo pomeriggio un nuovo incidente ha nuovamente intasato la tangenziale.

In direzione nord lungo il viadotto di Roncafort, tra gli svincoli per l’interporto e per Trento nord, a seguito di uno scontro tra veicoli un’autovettura si è rovesciata su un fianco. (foto)

Per fortuna nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita. Subito si sono formate lunghe code nell’ora del deflusso di numerosi pendolari dalla città verso la collina est e la Valsugana. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e la polizia locale.

