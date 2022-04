School Open Day: Riva del Garda Fierecongressi si racconta alle scuole del territorio

Per Riva del Garda Fierecongressi la sinergia con il territorio passa anche attraverso la valorizzazione di iniziative formative dedicate ai giovani professionisti di domani.

Con questo obiettivo oggi sono state invitate le scuole secondarie superiori dell’Alto Garda a uno speciale School Open Day presso il Centro Congressi di Riva del Garda in occasione del Global Meetings Industry Day.

Mirko Bisesti, assessore all’istruzione, università e cultura della Provincia autonoma di Trento, ha inviato i suoi saluti alle classi sottolineando in un messaggio l’importanza che riveste per i professionisti e gli operatori del settore degli eventi il coinvolgimento della scuola e della formazione.

Lanciato per la prima volta nel 2016, il Global Meetings Industry Day è stato istituito per evidenziare il valore che meeting, fiere, viaggi incentive, mostre, conferenze e convegni apportano a persone, aziende, comunità e vede organizzati vari eventi in tutto il mondo.

Per celebrare questa ricorrenza, il polo fieristico e congressuale del Trentino ha aperto le porte agli studenti del territorio per offrire loro un momento in cui scoprire più da vicino cosa significa organizzare fiere e congressi, raccontando i progetti in corso, la loro evoluzione e il loro valore per l’Alto Garda. All’iniziativa hanno partecipato più di 220 ragazzi delle classi 3a, 4a e 5a degli Istituti G. Floriani, Enaip e Gardascuola, che nel corso della giornata sono stati accolti dai vertici di Riva del Garda Fierecongressi e invitati ad esplorare gli spazi del Centro Congressi di Riva del Garda e di Spiaggia Olivi guidati dallo staff.

Presente anche Silvia Betta – vice sindaco del Comune di Riva del Garda, che ha salutato gli studenti ed evidenziato il valore dell’iniziativa: “Un ringraziamento va agli organizzatori che hanno fortemente voluto questo programma e agli studenti che hanno partecipato numerosi. Questa giornata ci ha consentito di valorizzare il tema della ripartenza dell’industria dei congressi e degli eventi, di assoluta importanza per tutto il settore dell’ospitalità e per il territorio”.

“Il modo migliore per celebrare e fare conoscere un settore dinamico e variegato come quello degli eventi è aprire le porte e promuovere l’incontro fra persone: organizzare un momento per le scuole in concomitanza con la giornata che pone la meeting industry sotto i riflettori, ci è sembrata una splendida opportunità per agevolare la conoscenza fra i ragazzi e i professionisti del settore di Riva del Garda. Ci ha permesso di raccontarci attraverso un’esperienza formativa e interattiva che i giovani partecipanti hanno vissuto con interesse e curiosità”, ha commentato la direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi Alessandra Albarelli.

“Un’iniziativa che si inserisce nel ventaglio dei progetti formativi messi in campo per esprimere i valori alla base della nostra mission societaria, che ci impegna a sostenere il tessuto produttivo del territorio ed essere motore di sviluppo economico, culturale e sociale favorendo relazioni ed esperienze. Oggi, durante lo School Open Day, per noi è stato un piacere accogliere le scuole e presentare loro la nostra realtà: si è dimostrato un modo per rafforzare il legame con la comunità e con i suoi giovani protagonisti, facendo al contempo percepire che, anche nel momento di difficoltà che stiamo ancora affrontando, il settore MICE e gli eventi sono un elemento fondamentale per il futuro del territorio e un valore per tutti”, ha aggiunto il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini.