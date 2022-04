Riva del Garda, mobilità e ztl: il confronto continuerà

Si è tenuto nella serata di giovedì 7 aprile l’incontro pubblico voluto dall’amministrazione comunale per illustrare l’Agenda strategica della mobilità 2025.

Su richiesta dei presenti, si è stabilito che saranno organizzati a breve altri incontri dedicati alle singole frazioni interessate, più uno per la bozza di modifiche alla zona a traffico limitato.

Sia l’Agenda strategica della mobilità 2025, sia la bozza di modifiche alla ztl sono pubblicati a libera visione sul sito del Comune, in una sezione dedicata, nella parte alta della home page.

L’incontro, all’auditorium Scipio Sighele con inizio poco dopo le 20, è stato molto partecipato, sia in termini di presenze (circa 120 persone) sia di contributi (numerosi gli interventi, fino a oltre le 23). A illustrare il piano, l’ing. Francesco Seneci, consulente esterno del Comune, presenti Luca Grazioli, assessore alla viabilità, e l’ing. Andrea Giordani, dirigente dell’Area opere pubbliche e ambiente del Comune. Presenti anche l’assessore Silvio Salizzoni (che ha la delega alle frazioni), il vicesindaco Silvia Betta e l’ing. Fiorenzo Brighenti, responsabile del Servizio viabilità, mobilità e reti.

«È stato un incontro molto proficuo –commenta l’assessore Grazioli– partecipato e intenso, con tantissimi interventi e numerose idee interessanti. Alla richiesta di altri incontri specifici per i vari quartieri, abbiamo risposto molto volentieri assicurando che saranno organizzati a breve.

Questo tipo di interazione tra amministrazione e cittadinanza è proprio quella che ho in mente e che speravo si verificasse. Spero che anche ai prossimi incontri, le cui date comunicheremo quanto prima, ci sarà una partecipazione così appassionata e attenta, e nel frattempo ricordo a tutti che sul sito è pubblicato tutto, Agenda della mobilità e proposte per la ztl. Un grazie all’ing. Seneci, che si è speso moltissimo per illustrare il piano, con grande competenza e capacità comunicativa».

