Onu, Russia sospesa dal Consiglio per i diritti umani: “Abusi e violazioni del diritto internazionale umanitario”

Nonostante il portavoce del Cremlino, Peskov abbia dichiarato di essere pronto a trovare una soluzione al conflitto, i negoziati rimangono ancora bloccati e lontano da un accordo.

Tutto questo, mentre la guerra continua e la Russia si trova sempre più isolata sul piano internazionale. Infatti, l’assemblea nazionale delle nazioni unite, Onu ha deciso di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani, decisione che Peskov ha definito illegale.

La sentenza proposta dagli Usa e nata dai massacri sui campi di battaglia che il Cremlino continua a negare essere opera della Russia, è stata approvata con 93 voti a favore, 24 contrari e 58 astenuti.

Pubblicità Pubblicità

In particolare, nella bozza di risoluzione, si chiedeva di “sospendere il diritto della Russia di far parte del Consiglio, azione giustificata dalla “grave preoccupazione per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di abusi e violazioni del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca”.

Da Mosca, la reazioni non si sono fatte attendere. Il Cremlino, infatti, ha espresso rammarico per la sua sospensione dal Consiglio per i diritti umani dell’Onu, accusando di essere di fatto “monopolizzato da un gruppo di Stati che lo utilizzano per i propri scopi opportunistici”.

Intanto, Peskov, ripete che la Russia non vuole arrivare ad una nuova guerra mondiale, anche se di fatto, la fine della guerra in Ucraina sembra ancora molto lontana.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità