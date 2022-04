Omicidio di Deborah Saltori, Lorenzo avrebbe dei tratti psicopatologici: la perizia della difesa

Lorenzo Cattoni non avrebbe agito volontariamente ma sarebbe stato preda dei “suoi demoni interiori” impazzendo a causa delle sue conflittualità interne mai curate.

E’ questo quanto si evince dalla sintesi dello psichiatra Ezio Bincoletto che si è occupato del caso dell’agricoltore di 40 anni il quale ha ucciso la moglie Deborah Saltori e poi ha tentato di suicidarsi.

Attualmente il 40enne è nel carcere di Trento per omicidio volontario pluriaggravato. Il suo tentativo di suicidarsi è infatti stato vano.

La dinamica di quanto avvenuto sarebbe di difficile comprensione. A quanto pare i due coniugi prima si sarebbero bevuti un caffè, fumati una sigaretta e scambiato quattro chiacchiere e poi sarebbe avvenuta la tragedia.

Di punto in bianco l’atteggiamento dell’uomo sarebbe cambiato e allora sarebbe stato compiuto l’omicidio. Neppure lo stesso Cattoni, interrogato in carcere, riesce a spiegarsi come sia potuto succedere.

L’imputato ha infatti detto che stava parlando con l’ex moglie di un progetto quando il cervello gli è completamente “partito”. Poi l’uomo si sarebbe ridestato vedendosi davanti la donna morta.

Per questa ragione è stata fatta una perizia psichiatrica su Lorenzo. L’elaborato, fatto dalla difesa, sarebbe stato depositato per cercare di capire cosa sia stato ad innescare l’esplosione di violenza.

Nel redigere la relazione sono state tenute conto anche le precedenti valutazioni di psicologi che avevano analizzato Cattoni.

Nel 2021 egli aveva infatti chiesto aiuto ad una professionista. Era agli arresti domiciliari, aveva dei problemi nella gestione della rabbia a suo dire a causa di difficoltà con la moglie.

In seguito agli studi psichiatrici è emerso che Cattoni avrebbe dei tratti psicopatologici ma non la patologia conclamata. Sarebbe una persona incompleta con delle difficoltà nella gestione delle emozioni.

Queste fragilità della persona avrebbero quindi favorito l’aggressività nei confronti della moglie. Il processo a carico di Cattoni si concluderà il 19 maggio quando ci sarà la sentenza della Corte d’assise di Trento.

