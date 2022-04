Minacce e offese fra le famiglie di due fratelli a Pergine: uno dei due chiede 100mila euro di danni

Il caso famigliare è scoppiato in seguito a questioni di eredità. Fra fratello e sorella è scoppiata una vera e propria guerra per la divisione dei beni di un immobile e per la contesa di alcune parti comuni.

Avviene dal 2020 a Pergine Valsugana. I due fratelli sono 50enni, vivono nello stesso quartiere e la tensione fra loro è arrivata a coronare con una denuncia per stalking.

Da ormai anni i due, con le rispettive famiglie si minacciano, si lanciano oggetti, insultano e fanno dispiaceri come non mai.

Da parte della sorella ci sarebbero stati nei confronti dell’altro insulti e minacce di morte, l’uomo avrebbe reagito con comportamenti come quello di mostrare il dito medio, di mettere delle piccole telecamere per monitorare i comportamenti dei vicini e di tirare delle patate contro l’automobile dell’altro.

Ad essere sotto accusa è la famiglia della donna, i due consorti ed il figlio. I tre sono imputati di aver compiuto azioni violente e offese. Alcuni degli episodi denunciati sarebbero persino ridicoli.

La 50enne avrebbe una volta chiamato i carabinieri per denunciare il fratello che a suo dire stava circolando con il trattore del padre, mezzo di proprietà anche sua, senza il permesso e con la radio a volume alto durante la notte.

Poi sarebbe stato denunciato anche un presunto lancio di patate alla finestra della famiglia della vittima, il tiro di alcune uova contro la macchina e continue offese.

L’accusa invece ha imputato il compagno della sorella di aver minacciato reiteratamente anche con un coltello in mano. Una volta, la famiglia imputata avrebbe persino sequestrato il cane dei vicini e lo avrebbe portato in una pensione per amici a quattro zampe.

I proprietari hanno dovuto correre a recuperarlo. Tutti questi comportamenti avrebbero causato negli accusanti e soprattutto nei bambini della famiglia del fratello, un clima di paura e di ansia.

Uno dei bambini, a causa di ciò, è persino dovuto andare a curarsi da uno specialista.

Il processo comincerà in autunno e la famiglia del fratello chiederà all’altra ben 100mila euro di danno patrimoniale e non per le conseguenze del clima di tensione.