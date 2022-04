L’assessore allo sviluppo economico al convegno sul Welfare del futuro

“Per garantire un futuro sostenibile e efficace al welfare trentino serve una alleanza tra pubblico e privato. Un sistema di welfare che mantenga un elevato livello qualitativo, ma che sia anche sostenibile in futuro, ha bisogno infatti di risposte innovative. In questo senso le parole chiave per il welfare del futuro in Trentino sono sostenibilità, innovazione e sinergie tra pubblico e privato.

Affinché il risultato venga raggiunto, e si raggiunga un welfare sostenibile servono quindi crescenti sinergie tra tutti, e sottolineo tutti, gli attori presenti sul territorio, e una relazione positiva tra pubblica amministrazione e innovazione sociale capace di superare il ragionamento per comparti. In una fase di risorse calanti la responsabilità di tutti gli attori in campo, pubblici e privati, aumenta in modo importante”.

Lo ha detto l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli alla Tavola rotonda “La sostenibilità del nuovo Welfare, più sinergie tra pubblico e privato” organizzato dall’Università di Trento e UnipolSai e tenutosi al Dipartimento di Economia.

Pubblicità Pubblicità

Punto di partenza del ragionamento dell’assessore Spinelli la considerazione del fatto che lo scenario (demografico, di bisogni, di risorse disponibili) è in forte cambiamento e richiede un nuovo modo di pensare al welfare. Il Trentino si presenta a tale nuova fase con alcuni punti di forza come un “buon livello di coesione e partecipazione sociali e tenuta dei legami familiari e amicali“ ha sottolineato l’assessore Spinelli.

Che ha poi evidenziato come sia importante spingere sull’aumento della dimensione media delle imprese trentine in modo tale che creino maggiore ricchezza a favore anche dei dipendenti, assegnando loro benefit come quelli legati al welfare aziendale.

Per sostenere tale processo, l’assessore Spinelli ha ipotizzato la possibilità di “ragionare su ulteriori incentivi anche fiscali per le aziende che adottano un sistema di welfare evoluto per i dipendenti”.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità