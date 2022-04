In fiamme una legnaia, vigili del fuoco in azione

Allarme per un incendio nell’Alto Garda nella mattinata di oggi, venerdì 8 aprile, pochi minuti dopo 8.00 nel comune di Tenno, nei pressi dell’omonimo lago.

A prendere fuoco un magazzino adibito a legnaia posto vicino ad un’abitazione.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Tenno con due mini botti e una squadra dei vigili del fuoco di Riva del Garda con un’autobotte, la piattaforma mobile, l’autoscala distrettuale e un mezzo di supporto.

I vigili hanno iniziato immediatamente a spegnere le fiamme che nel frattempo avevano colpito l’intera struttura. Per fortuna in poco tempo hanno avuto ragione del fuoco.

Poi hanno proceduto con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza che si sono protratte per un’oretta circa. Grazie al rapido intervento dei vigili l’incendio è stato circoscritto e non si è propagato alla vicina abitazione e al bosco.

