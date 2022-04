Guerra, Vigili del Fuoco in prima linea: partita una delegazione di Rovereto con 100 quintali di aiuti

È partita questa notte alle 2:43, la delegazione composta da quattro vigili del fuoco volontari Rovereto, guidata da Marco Simonetti verso Zabrze, città polacca gemellata con Rovereto.

Oltre che Rovereto, Zabrze, gemellata anche con la città ucraina di Rivne, sta gestendo un campo di accoglienza che attualmente ospita circa 150 persone in fuga dalla guerra.

Da qui, nelle scorse settimane è nata la richiesta di un aiuto umanitario che ha portato alla raccolta di beni di prima necessità come, alimentari, abbigliamento per bambini, medicinali e prodotti per l’igiene soprattutto per i più piccoli. Un viaggio, ma anche una missione, organizzata dal Comune di Rovereto che terminerà domani mattina, quando la delegazione arriverà a destinazione, con un carico da 100 quintali di generi di prima necessità, provenienti dalla comunità lagarina.

