Fisco, scostamento di bilancio e sanzioni alla Russia: aumentano le tensioni nella maggioranza

L’unità invocata da Draghi, in occasione del varo del Def, si spezza subito a causa delle diverse opinioni che arrivano dalla stessa maggioranza. Incominciano così a sentirsi le ricadute delle sanzioni alla Russia, con l’impennata dei prezzi di gas ed energia che hanno spento l’ottimismo economico che aveva seguito la pandemia.

Anche per questo, Palazzo Chigi mette le mani avanti, diffondendo una nota in cui si afferma che “il governo non ha alcuna intenzione di aumentare le tasse”. “Il Presidente Draghi“, si legge, “ha dichiarato più volte questo impegno sin dall’inizio del suo mandato, in Parlamento, in incontri pubblici, ai vertici internazionali e anche nei vari confronti con i leader delle forze di maggioranza”.

Nonostante le divisioni già piuttosto marcate sulle sanzioni alla Russia, questa volta sono tornate, sfiorando la rissa. Infatti, dopo i voti sugli emendamenti per la revisione del catasto, la maggioranza si divide nuovamente sulla Delega fiscale. Tra le proposte respinte, quella che toccava i principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef.

“Il governo non tocca le case degli italiani“. La rassicurazione è arrivata dopo che Lega e Forza Italia avevano chiesto un incontro con il Presidente del Consiglio proprio con l’obiettivo di evitare aumenti di tasse su casa, affitti e risparmi.

Insomma, nonostante la prossima settimana siano programmati incontri con i leader dei partiti di centrodestra, le nette divergenze tra centrodestra e centro sinistra sul fisco stanno dando vita a nuove tensioni nella maggioranza che potrebbero rallentare l’iter di approvazione della riforma fiscale.

