Dl bollette, in arrivo la stretta sui condizionatori e termosifoni della Pubblica Amministrazione

Sta arrivando la stretta contro la crisi energetica che sarà introdotta da un emendamento al decreto bollette. Contro il rischio di carenze di forniture in caso di sanzioni più dure contro la Russia, l’emendamento al decreto prevede che la media ponderata della temperatura degli edifici pubblici non dovrà superare i 19 gradi.

La novità che toccherà gli uffici pubblici, entrerà in vigore dal primo maggio del 2022 e resteranno valide fino al 31 marzo del 2023 per tutti gli uffici della pubblica amministrazione. Per il momento, quindi, non è prevista una stretta simile per le abitazioni private e le imprese.

Le nuove temperature da rispettare negli uffici della Pubblica Amministrazione sono di 27 gradi per l’aria condizionata e di 19 per i riscaldamenti. In entrambi i casi, comunque, c’è un margine di tolleranza di due gradi. Di conseguenza, tenendo presente il margine di tolleranza, per i termosifoni la temperatura prevista è di 19 gradi, ma può salire fino a 21; per l’aria condizionata è di 27 gradi, ma può scendere a 25. Chiaramente vengono esclusi dal provvedimento solo ospedali, case di cura e cliniche.

