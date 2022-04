Caro prezzi, effetto inflazione: stesso prezzo ma meno prodotto

Il prezzo rimane lo stesso ma il contenuto cambia. Insomma, l’inflazione c’è ma non si vede. Pacchetti di patatine con un minor numero di sfoglie, barrette di cioccolato più piccole, flaconi riempiti a metà.

Si tratta della nuova strategia di marketing delle multinazionali, la shrinkflation, tradotta come “Inflazione occulta”, ovvero la pratica di rimpicciolire il contenuto delle confezioni che porta il consumatore ad avere l’illusione di comprare allo stesso prezzo di sempre, anche se con un contenuto ridotto.

Ormai è cosa nota che nelle ultime settimane per colpa dell’inflazione, accelerata dalla guerra in Ucraina, i prezzi di molte materie prime stanno aumentando notevolmente. Dietro questa situazione si nasconde la Shrinkflation, un fenomeno nato in America, ma piuttosto utilizzato anche in Italia.

Pubblicità Pubblicità

Una tecnica quindi, che penalizza i consumatori dal momento in cui diversi produttori di cereali, pasta, cioccolata o carta assorbente, non alzano il prezzo sullo scaffale rendendo evidente la situazione del momento, ma rimpiccioliscono le confezioni. In questo modo, le aziende produttrici riescono a contenere i costi, mettendo meno prodotto all’interno.

Di fatto, si tratta di un aumento dei prezzi camuffato perché si acquista meno prodotto, ma allo stesso prezzo di sempre e nel lungo periodo il riacquisto sarà più frequente.

Pubblicità Pubblicità