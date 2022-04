Cade un palo del telefono a Toss: sul posto i Vigili del Fuoco

Probabilmente è stata una raffica di vento a causare la caduta di un palo del telefono all’esterno della Alpenseme – Federazione Provinciale Allevatori a Toss, sul territorio comunale di Ton, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 aprile intorno alle 17.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, il palo di legno è infatti caduto sul cancello d’ingresso della Federazione Provinciale Allevatori.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Ton che, dopo la messa in sicurezza dell’area, hanno provveduto a rimettere in piedi il palo e a fissarlo, legandolo alla recinzione. Il tutto si è risolto per il meglio in breve tempo.

