Azienda sanitaria trentina in cerca di infermieri: arriva anche l’annuncio su facebook

Una delle criticità maggiori che da tempo sta pesando sul nostro territorio, è la carenza di sanitari, sia negli ospedali che nelle rsa della Provincia.

Una situazione peggiorata dopo le restrizioni dettate dall’emergenza coronavirus e dalle sospensioni del personale non vaccinato, tanto da aver spinto l’azienda sanitaria trentina, a pubblicare un annuncio addirittura social: “Stiamo cercando infermieri per le strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto, Tione e Trento”.

Con l’annuncio l’azienda sanitaria, cerca di stimolare l’interesse professionale dei potenziali interessati: “Lavorare in APSS vuol dire crescere in un’organizzazione che valorizza le competenze dei propri infermieri, accompagnandoli fin dall’inserimento nel contesto lavorativo attraverso un percorso strutturato che prevede l’affiancamento di un tutor e coinvolgendoli in percorsi di crescita professionale supportati da formazione continua (interna ed esterna) e sostegno nella formazione accademica. Far parte di APSS significa inoltre lavorare secondo modelli organizzativi all’avanguardia nei quali gli infermieri contribuiscono anche in posizioni avanzate, specialistiche, quali ad esempio il coordinatore di percorso”. L’annuncio termina con un invito a partecipare al concorso (qui il bando), con la presentazione delle domande entro il 15 aprile.

