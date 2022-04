Amato dice la sua sui figli delle coppie omogenitoriali, ma non pensa ai bambini

Il Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato si è espresso ieri sul tema dei riconoscimento dei “figli” di coppie appartenenti allo stesso sesso. Amato ha infatti affermato che «È imprescindibile l’esigenza di tutelare l’interesse dei bambini, ma serve una legge».

Una sollecitazione che ha rivolto al Parlamento, chiedendo una legge ad hoc, in quanto – secondo il presidente della Consulta – si tratta di «un settore assai delicato, in cui entrano in gioco numerosi valori costituzionali: bilanciarli spetta in prima battuta al legislatore, il cui faro dev’essere la salvaguardia dell’interesse dei figli», ha spiegato.

Amato ha infatti invitato all’approvazione, il prima possibile, di una legge su questo tema, ma ciò che non convince sono proprio le motivazioni, come ha sottolineato sul proprio sito l’associazione Pro Vita & Famiglia.

Secondo la onlus, infatti, una legge ad hoc andrebbe a realizzare un desiderio ideologico, che va nella direzione esattamente opposta di tutelare i minori che hanno bisogno di crescere con una mamma e un papà.

Inoltre le situazioni de facto di bambini con due “genitori” dello stesso sesso sono il prodotto, spesso, del ricorso alla fecondazione assistita eterologa o, peggio, all’utero in affitto, che vede già di per sé venir meno uno dei due attori principali del processo generativo ed educativo del bambino: il padre o la madre.

Situazioni in cui si priva deliberatamente il minore di una delle due figure genitoriali e che, dunque – sottolinea il mondo pro family- non si comprende proprio come possano rappresentare la «salvaguarda dell’interesse dei figli» sbandierata da Amato.