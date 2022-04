A Ossana si è riprodotta la salamandra pezzata, specie da salvaguardare

La salamandra pezzata ha scelto l’alta Val di Sole, e in particolare Ossana, come habitat ideale per riprodursi.

Da qualche settimana, infatti, la salamandra pezzata, specie da salvaguardare, si è riprodotta nel “bui” (abbeveratoio) posizionato sulla strada di Salar che porta ai Mareggi.

Per questo motivo sulla pagina Facebook del Comune di Ossana è stato pubblicato un post nel quale il Servizio Foreste e l’amministrazione comunale chiedono gentilmente ai cittadini di non pulire il “bui” e non permettere che vi entrino i cani, data la presenza di molte larve al suo interno.

Un’attenzione in più per salvaguardare la riproduzione della specie.

LA SALAMANDRA PEZZATA – La salamandra pezzata è assolutamente inconfondibile per via del corpo di colore nero lucido, cosparso di macchie giallo brillante la cui disposizione varia da individuo a individuo. La colorazione sgargiante serve a farsi immediatamente riconoscere come specie velenosa dai potenziali predatori: la pelle è infatti ricchissima di ghiandole contenenti sostanze tossiche.

In media è lunga meno di 20 cm, compresa la coda; la corporatura è robusta. Le larve acquatiche sono lunghe 2-3 cm alla deposizione e raggiungono i 7 cm alla metamorfosi; posseggono le branchie e a tutte le età presentano una macchia chiara all’attaccatura delle zampe.

Vive di regola sotto i 1.000 m di quota, solo eccezionalmente sopra i 1.500 metri. Frequenta soprattutto i boschi di latifoglie umidi e ombrosi. Conduce vita prevalentemente notturna; durante il dì rimane nascosta tra le foglie della lettiera o in cavità del terreno, uscendo solo in caso di giornate molto umide o piovose. Si nutre soprattutto di lombrichi e lumachine.

L’accoppiamento avviene sulla terraferma in primavera, più raramente estate e in autunno, ed è molto particolare. Il maschio depone uno o più “pacchetti” di spermatozoi che, raccolti dalla femmina con la cloaca, possono fecondare le uova anche un anno dopo.

Questa specie non depone uova, bensì larve. La femmina depone fino a 70 larve branchiate in ruscelli e torrenti – nei punti con corrente molto debole – o in piccole raccolte d’acqua ben ossigenate. Le larve, dopo 3 o 4 mesi, effettuano la metamorfosi abbandonando l’acqua.