Tragico incidente sul lavoro, un operaio elettricista 42 enne muore rimanendo incastrato in un tombino

Nuovo drammatico incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 aprile, all’interno di un cantiere edile ubicato tra gli abitati di Mazzurega e Cavalo sulle frazioni collinari del comune di Fumane in Valpolicella.

Un operaio elettricista 42 enne veronese, mentre era stava lavorando nelle vicinanze di un cantiere per la ristrutturazione di un’abitazione privata, per cause in corso di accertamento sarebbe caduto nel pozzetto.

L’allarme è stato lanciato dal datore di lavoro che non vedendolo rientrare in azienda al termine dell’orario di lavoro è andato a cercarlo nel cantiere.

Purtroppo il 42 enne è stato trovato incastrato a testa in giù nel pozzetto di 40×40 centimetri dove si era sporto per eseguire i lavori sull’impianto elettrico. L’uomo sarebbe stato l’unico operaio presente nel cantiere.

Sul posto è giunto l’elicottero di Verona Emergenza del Suem 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Per recuperare il corpo dal pozzetto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Verona.

Per accertare la dinamica dell’incidente i carabinieri della compagnia di Caprino e gli ispettori dello Spisal.

