Torbole, anziano muore a causa di un malore: è mistero sulla sua identità

Un uomo è stato trovato morto ieri mattina sul lungo lago di Torbole in via Conca d’oro. A causare il decesso sarebbe stato un malore. Sono però in corso le indagini dei carabinieri per capire chi sia questa persona.

E’ infatti ancora mistero sulla sua identità. I militari dell’arma stanno cercando in tutti i modi di capire chi sia anche attraverso la cittadinanza.

L’uomo non aveva infatti né documenti né cellulare. Nessuno, per ora, ha ancora denunciato la sua scomparsa. I Carabinieri, per questa ragione, hanno fatto un appello a tutti coloro i quali pensano di conoscerlo, di contattare la centrale.

La descrizione della persona è questa: uomo di 65-70 anni di media statura (1,70 circa) con i capelli bianchi. Al momento del ritrovamento indossava una giacca arancione, dei pantaloni della tuta grigi e una collana “etnica”.

Al polso portava un orologio digitale. Grazie al contapassi dell’orologio si sta cercando di capire da dove l’uomo sia partito. A notare l’uomo che si accasciava a terra erano stati alcuni passanti.

Avevano immediatamente chiamato i soccorsi. Ogni tentativo di salvataggio è stato purtroppo vano. Il corpo è in questo momento nella camera mortuaria del cimitero del Grez a Riva.

