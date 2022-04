Tamponamento tra due veicoli, due feriti tra cui una donna incinta

Il tamponamento ha coinvolto due vetture ed è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 aprile, pochi minuti prima delle 14:00 sulla strada ex provinciale che da Strembo entra nell’abitato di Caderzone Terme, proprio davanti alle strisce pedonali dove si trova la fermata dell’autobus.

I mezzi, guidati da due donne di 31 e 39 anni, dopo il tamponamento sono finiti in mezzo alla carreggiata.

In pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza dei sanitari del 118 con l’auto sanitaria partita dall’ospedale di Tione che ha prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte.

Pubblicità Pubblicità

I sanitari dopo aver scoperto che la 31 enne era incinta hanno richiesto il supporto dell’elisoccorso partito dalla base di Mattarello e atterato grazie al supporto dei vigili del fuoco di Caderzone. Per i rilievi di legge sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia locale.

I sanitari dopo aver stabilizzato le due pazienti hanno trasportato la 31 enne in stato interessante al Santa Chiara di Trento per dei controlli più approfonditi. Le prime informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso parlano di condizioni non gravi.

L’altra conducente 39 enne è stata condotta al nosocomio giudicariese per le cure del caso, e le sue condizoni non sarebbero preoccupanti.

Pubblicità Pubblicità