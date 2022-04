Taio, all’asta due lotti edificabili in località Imbrenza di proprietà dell’Asuc

L’Asuc di Taio intende vendere con il sistema dell’asta pubblica due lotti edificabili in località Imbrenza, autorizzati all’estinzione del vincolo di uso civico con determina del Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia.

Le particelle fondiarie, rispettivamente di 1.040 metri quadri e di 1.073 metri quadri, costituiscono due lotti a forma rettangolare nell’area residenziale individuata a monte della strada comunale via Delle Albere, a nord dell’edificio della stazione dei Carabinieri di Taio.

Il terreno è pendente, con esposizione verso ovest e attualmente boscato. La natura del terreno è prevalentemente rocciosa, con un minimo strato di terreno vegetale superficiale. Nell’attuale PRG le zone oggetto di cessione sono totalmente inserite e inquadrate in zona PL8-C1f residenziale.

L’asta sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più alto, in aumento rispetto alla base d’asta che per il lotto A, di 1.040 metri quadri, è di 187.200 euro, mentre per il lotto B, di 1.073 metri quadri, è di 198.505 euro.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta alla segreteria dell’Asuc di Taio, che si trova in Piazza Cigni n. 1 a Coredo, entro le ore 11.30 del 24 maggio prossimo.

È possibile effettuare un sopralluogo ai terreni alla presenza di un incaricato, previo appuntamento con il presidente Nicola Gilli (348.0731982).

L’apertura delle offerte avrà luogo nella sede della segreteria dell’Asuc il 26 maggio 2022 alle ore 11.

L’avviso completo è disponibile sul sito internet www.comune.predaia.tn.it – Albo telematico – Bandi di gara.