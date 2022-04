Scuola elementare “Leone Bosin”, aggiudicati a Edilvanzo srl progettazione esecutiva e lavori

L’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (Apac) in seduta di gara, eseguita su delega del Comune di Cavalese, ha aggiudicato all’impresa Edilvanzo srl, con sede in Cavalese l’incarico di progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori della Scuola elementare “Leone Bosin” di Cavalese per un importo pari a 6.527.755,64 euro e un’offerta per l’acquisizione dell’immobile pari a 900.000 euro.

L’appalto prevede la ristrutturazione, l’adeguamento e l’ampliamento dell’immobile oggi esistente e prevede 100 giorni per consegnare il progetto esecutivo e altri 1.065 giorni per completare i lavori. Prima dell’assegnazione definitiva, il Servizio Appalti procederà alle verifiche di prassi.

“Ci auguriamo che i lavori possano partire al più presto per dotare la comunità di Cavalese di spazi più ampi e più moderni per la scuola elementare. Investire sulle infrastrutture scolastiche è un segnale di attenzione agli studenti e alle loro famiglie e, in sostanza, al futuro della comunità” sottolinea l’assessore alla cultura, istruzione e università Mirko Bisesti.

