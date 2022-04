Scuola, docenti no vax scendono in piazza a Trento: “Adesso basta! tutti in classe!”

Con la fine dello stato di emergenza, anche i docenti non vaccinati sono potuti rientrare a scuola solo se in possesso del green pass base, ma senza entrare in classe.

Infatti, almeno fino al prossimo 15 giugno, i docenti non vaccinati potranno entrare a scuola, ma dovranno essere adibiti ad altre mansioni diverse dall’insegnamento, come attività di supporto scolastico o amministrativo.

In protesta a questa situazione, la rete “docenti sospesi” ha organizzato una protesta per domani, venerdì 8 aprile, dalle ore 15.00 in cui gli inseganti no vax scenderanno in piazza, con un sit-in sotto il Commissariato del Governo.

“Adesso basta! Tutti in classe!” è questo lo slogan che sarà portato avanti per protestare contro questo nuovo decreto, testimoniando la contrarietà alle politiche del Governo Draghi.

Sulle decisioni del Governo la rete “docenti sospesi” dichiara: “I docenti sospesi sono rientrati a scuola testandosi, pagando e acquisendo il lasciapassare verde, ma non potendo comunque accedere alle classi e ritornare all’attività didattica perché dichiarati d’ufficio “temporaneamente inidonei”.

