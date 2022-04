Rilascio passaporti, uffici in tilt: accettate solo pratiche di comprovata urgenza

Le segnalazioni si fanno sempre più numerose: fare il passaporto in tempi relativamente brevi sta diventando impossibile. Dalla Brexit, al periodo pandemico, fino all’emergenza in Ucraina, dove gli uffici sono impegnati per gli appuntamenti dei permessi di soggiorno, sottraendo tempo al rinnovo dei passaporti ordinari.

Un susseguirsi di complicate situazioni che avrebbero rallentato il lavoro degli uffici non solo in Trentino, ma anche nel resto d’Italia. Secondo i sindacati, anche l’attuale carenza di personale starebbe pesando sul regolare processo del rilascio dei passaporti. Infatti, l’intera area dei passaporti coinvolgerebbe personale di aree differenti: dal reparto amministrativo, a quello civile, fino agli agenti impegnati nelle istruttorie, ma anche nei vari servizi di ordine pubblico.

Insomma, le tante richieste di chi ha ripreso a viaggiare e le pratiche dei profughi provenienti dall’Ucraina stanno complicando le procedure, assicurando tempi rapidi solo per le urgenze comprovate, per gli altri si annunciano attese di mesi.

