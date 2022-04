Oltre 120 partecipanti, tra adulti e bambini, alla “Giornata ecologica” di Ton

Più di 120 partecipanti, non solo adulti ma anche tanti bambini, 4 bilici di rifiuti raccolti e un successo oltre le aspettative.

Sono numeri incredibili quelli fatti registrare dalla “Giornata ecologica” di Ton, organizzata dal Gruppo Alpini in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Battan.

Dopo 4 anni di stop – nel 2019 per il maltempo, nel 2020 e 2021 a causa della pandemia – la pregevole iniziativa ha visto il coinvolgimento di tante persone, a partire dai più piccoli.

Pubblicità Pubblicità

Gli scolari delle elementari e della scuola dell’infanzia, infatti, sono stati protagonisti di un percorso educativo che dalla piazza di Vigo di Ton, salendo verso Castel Thun, li ha portati fino in località Ronch, sopra l’abitato di Toss.

Un modo per approfondire tematiche fondamentali come il rispetto dell’ambiente e il valore della raccolta differenziata.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Sempre in località Ronch gli Alpini hanno poi organizzato il pranzo per tutti, al termine di una mattinata produttiva che ha visto i partecipanti, partendo dalle frazioni di Vigo, Toss, Masi e Bastianelli suddivisi in diversi gruppi, ripulire i bordi delle strade.

Come detto, sono stati complessivamente 4 i bilici di rifiuti raccolti, conferiti poi al Centro Raccolta Materiali. «Ci teniamo a ringraziare, oltre ai cittadini che hanno preso parte alla manifestazione, l’amministrazione comunale e la Comunità della Val di Non, che con l’apertura straordinaria del Crm ci ha consentito di conferire il materiale una volta separato – fanno sapere gli Alpini di Ton –. Abbiamo davvero trovato di tutto, non siamo neanche riusciti a completare il giro, anche perché si sono accumulati i rifiuti di 4 anni».

Rifiuti che purtroppo, a causa dei comportamenti dannosi da parte di certe persone, inquinano il territorio e ne inficiano la bellezza. Per questo assumono sempre più importanza iniziative come questa, dall’alto valore educativo.