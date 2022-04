Ok all’animazione estiva a Maso Ginocchio

Anche quest’anno il Comune propone da lunedì 8 a venerdì 26 agosto, presso la scuola infanzia provinciale Maso Ginocchio in via Giusti 56, il servizio di animazione estiva: i bambini dai 3 ai 6 anni residenti nel comune di Trento che frequentano la scuola dell’infanzia potranno partecipare ad attività ricreative di conciliazione con le esigenze lavorative dei genitori nel periodo di chiusura della scuola.

Il servizio sarà garantito a 150 bambini a settimana con orario giornaliero dalle 8.30 alle 15.30 e possibilità di prolungamento di orario fino ad un massimo di tre ore nei seguenti orari: prima ora 7.30 – 8.30, seconda ora 15.30 – 16.30, terza ora 16.30 – 17.30.

È possibile iscriversi dall’11 al 27 aprile esclusivamente con procedura online attraverso identità digitale (Spis o Cps attiva).

Solo in situazioni di accertata impossibilità dell’utenza a provvedere all’iscrizione in modo autonomo, e solo su appuntamento, è garantito il supporto per la compilazione presso il servizio Servizi all’infanzia e istruzione.

Tutte le informazioni relative alle modalità di accesso e fruizione del servizio sono disponibili nella scheda informativa dedicata sul sito istituzionale.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare il servizio Servizi all’infanzia e istruzione scrivendo a servizio.istruzione@comune.trento.it o telefonando allo 0461 884171.

