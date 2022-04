Il Mart di Rovereto all’Eurovision Song Contest 2022: unico museo inserito tra le 40 “bellezze” d’Italia

L’evento non sportivo più seguito al mondo è l’Eurovision Song Contest, il noto festival musicale internazionale e itinerante nato nel 1956.

Tra circa un mese, dal 10 al 14 maggio, i più popolari cantanti europei, rappresentanti dei 40 paesi in gara, si sfideranno al Pala Olimpico di Torino. Il Contest è infatti organizzato nel paese che detiene lo “scettro” del vincitore, che quest’anno spetta all’Italia grazie alla vittoria dei Måneskin nell’edizione 2021.

Il Festival sarà trasmesso in diretta in prima serata in Eurovisione su RAI 1 e avrà una diffusione internazionale grazie agli almeno 40 broadcaster collegati. Altissime le aspettative sugli ascolti: l’edizione 2021 ha avuto un’audience di circa 20 milioni di telespettatori in ciascuna delle 2 serate di semifinale e di oltre 185 milioni di telespettatori per la serata finale, a cui si aggiungono i contatti derivati dai maggiori Social internazionali e dalle piattaforme Web.

Durante la trasmissione a ogni cantante o gruppo sarà abbinata una postcard, una video cartolina di circa 40 secondi che la RAI manderà in onda per consentire il “cambio palco” tra un interprete e l’altro.

In un’ottica di promozione turistico-culturale, 40 cartoline porteranno ai telespettatori di tutto il mondo le immagini di alcune tra le più celebri attrazioni italiane. Dalla Sicilia a Merano, 40 luoghi unici, ambasciatori di cultura e bellezza.

Tra questi il Mart di Rovereto, la cui straordinaria architettura, progettata da Mario Botta, è una delle icone della contemporaneità. Unico museo presente, il Mart figura insieme a luoghi storici, siti archeologici e paesaggi naturali come la Scala dei Turchi, la Reggia di Caserta, il Ponte Vecchio di Firenze, Cortina d’Ampezzo e il Lago di Lecco.

Dopo la messa in onda, per finalità istituzionali, promozionali e d’archivio, le immagini saranno fornite all’ ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.