Fugatti sulla Valdastico: «Ai Trentini non costerà un euro, e finiamola con la saga dell’ipocrisia»

Parte dei lavori di questa tornata in aula consiliare è stata dedicata ancora al tema della Valdastico. Dopo la discussione e la presentazione di 6 risoluzioni da parte delle minoranze e una di Claudio Cia il governatore Fugatti è intervenuto replicando agli interventi di alcuni consiglieri.

Anche in questa tornata di lavori emerge una frattura fra opposizione e maggioranza su questo tema.

Il Presidente della Giunta Maurizio Fugatti ha premesso che un aspetto è stato smarcato da questo lungo dibattito, ovvero che la Valdastico ai trentini “non costa un solo euro”.

Pubblicità Pubblicità

Il Presidente ha poi ripercorso i passaggi dell’opera, ricordando che il Cipe, nel lontano 2015 previde la costituzione di un Comitato paritetico fra Stato, Provincia di Trento e Regione Veneto che il 9 febbraio di quell’anno adottò un documento condiviso in merito.

In seguito, il 5 gennaio del 2016 il ministro Delrio disse che “sul completamento dell’autostrada Valdastico ci sono impegni assunti con l’Unione europea e il lavoro del Comitato paritetico va avanti”.

Fugatti ha ricordato quella che ha definito “la saga dell’ipocrisia” rispetto a chi un tempo governava e ora dice che l’opera “non s’ha da fare” e ha citato in tal senso le testuali parole dei consiglieri Rossi, Degasperi, Tonini, Zeni e Olivi.

Pubblicità Pubblicità



L’accordo è stato firmato e lo stiamo portando avanti, ha chiarito: ora dobbiamo discutere dove e come si farà e su questo si può aprire il dibattito. I comuni contrari sono tanti, ma ce ne sono anche tanti di favorevoli. Il tema sul quale dobbiamo discutere è sull’uscita a Rovereto sud e sullo sbocco economico per quel territorio.

I Veneti, ha detto rivolto a Zeni che denunciava la sudditanza rispetto ai vicini, preferirebbero certo l’uscita a Trento e la minor strada da fare. Invece la Valdastico per noi deve aver un impatto trasportistico, ma essere nel contempo utile al territorio ed è quello che la comunicazione a Rovereto sud comporterebbe, perché i collegamenti portano sempre con sé un notevole sviluppo economico.

Tra l’altro l’opera da lavoro e se questa è stata definita “una visione elementare” è però vero che significa anche un valore aggiunto e un ritorno strategico non indifferente per il nostro territorio.

Fugatti ha poi citato gli esempi di trasporto sostenibile portati avanti dalla sua Giunta, che non si preoccupa solo di strade e cemento, come si vorrebbe far credere: ha ricordato i passi avanti sul tunnel del Brennero, la ferrovia della Valsugana o l’idea della Rovereto-Riva, il finanziamento della San Martino-Passo Rolle: una visione completa dove valgono le strade e le gallerie, ma anche i progetti di sostenibilità ambientale. Quanto al tema toccato da Rossi, nessuna invalidità. la firma può avvenire successivamente quando le parti cercheranno l’intesa dopo la variante.

Infine il Presidente ha ripreso le parole in quest’aula di Bruno Kessler, il 16 luglio del ‘71, quando l’allora presidente della Provincia commentò la Rovigo-Vicenza-Trento: “un’autostrada la cui realizzazione permette di neutralizzare lo scavalcamento dell’area trentina, da inserire in una proposta di dorsale alpina, un modo per rompere isolamento ed emarginazione dai centri della propulsione economica”.

Il Trentino, ha concluso, deve esser protagonista e non deve subire le decisioni che comunque si faranno, ma le deve sfruttare come opportunità di crescita, così come si fece per l’autostrada del Brennero.