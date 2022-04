Draghi sulle sanzioni al gas russo: “Preferiamo la pace o il termosifone? Andiamo con l’Ue”

“Preferiamo la pace o il termosifone acceso, o meglio ormai il condizionatore acceso tutta l’estate?” In questo modo il premier Mario Draghi ha risposto ad una domanda che gli è stata fatta in merito alle sanzioni sul gas russo.

Poi, in conferenza stampa però ha rassicurato i cittadini: “L’embargo del gas non è ancora e non so se sarà mai sul tavolo- e poi ha chiarito- Quello che vogliamo è lo strumento più efficace per la pace.

Andiamo con l’Ue, se ci propone l’embargo sul gas, siamo contenti di seguire. Quello che vogliamo è lo strumento più efficace per la pace. Ci chiediamo se il prezzo del gas può essere scambiato con la pace”.

Fosse per il premier quindi, la decisione sarebbe già stata presa. Il problema risulta però essere un altro perché il prezzo della pace non potrebbe tradursi solamente nell’avere meno termosifoni (o condizionatori) accesi bensì nella recessione economica.

Nonostante le riserve di gas italiane potrebbero arrivare a farci campare fino a ottobre, è inevitabile che il prezzo della risorsa aumenterebbe a dismisura.

Si stima che i prezzi potrebbero schizzare a +7,6% solo quest’anno. Tutto ciò si tradurrebbe in un’ecatombe per le piccole e medie imprese già martoriate dal periodo covid.

Secondo Confindustria, in soli tre mesi quasi la metà delle imprese sarebbe costretta a diminuire la propria produzione. Il taglio della produzione prevede, come consecutio, la diminuzione del fatturato e dei dipendenti.

Proprio per questo, il voler seguire l’Unione europea nell’embargo sul gas potrebbe costare il crollo dell’occupazione. Si prevede infatti che l’occupazione potrebbe crollare di ben 2,5 punti e l’inflazione lieviterebbe di altri 4,2 punti.