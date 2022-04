Covid, in arrivo le multe per i no vax over 50: 100 euro a 1,2 milioni di persone. Circa 5 mila i trentini

Pare che siano già state recapitate le prime multe agli over 50 residente in Italia che, nonostante l’obbligo vaccinale in vigore dallo scorso febbraio, si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino contro il covid.

A Poste italiane sono già arrivate le prime 200 mila multe che verranno recapitate agli over 50 no vax. Di queste, circa 5 mila arriveranno in Trentino.

Chi si vedrà recapitare la multa da 100 euro, avrà dieci giorni di tempo per comunicare all’Asl l’avvenuta vaccinazione o eventuali esenzioni. Scaduto il termine dei 10 giorni, se la posizione non sarà chiarita arriverà la cartella esattoriale, che dovrà essere pagata entro 60 giorni, oppure 30 giorni per presentare il ricorso al giudice di pace.

La vicenda dell’obbligo vaccinale per gli over 50 però, sarebbe potuta andare meglio. Infatti, tutto il meccanismo è stato rallentato dagli iter burocratici tipicamente italiani. Sogei la piattaforma informatica del Mef, avrebbe avuto problemi nell’incrocio dei dati da fornire al Ministero della Salute. Così, nonostante l’obbligo per gli over 50 sia entrato in vigore in febbraio, le prime multe sono state spedite soltanto due mesi più tardi.

