Coronavirus: nessun decesso, i pazienti ricoverati salgono a 60, stabili le terapie intensive

Anche oggi non si registra fortunatamente alcun decesso per Covid-19 in Trentino. Sono invece 489 i nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore in provincia di Trento.

Di questi, 23 sono risultati positivi al molecolare (su 340 test effettuati) e 466 all’antigenico (su 3.840 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. A darne conto è il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i pazienti ricoverati salgono a 60 (erano 58 nel precedente bollettino), di cui 3 in terapia intensiva (dato stabile). Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri a fronte di 5 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 7.

Questa la distribuzione dei nuovi casi per fasce d’età: 9 di 0-2 anni, 11 di 3-5 anni, 28 di 6-10 anni, 18 di 11-13 anni, 15 di 14-18 anni, 117 di 19-39 anni, 136 di 40-59 anni, 66 di 60-69 anni, 50 di 70-79 anni e, 39 di 80 o più anni.

I nuovi guariti sono 372, per un totale da inizio pandemia che sale a quota 146.632. Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina il numero raggiunto è risultato pari a 1.207.317, di cui 427.372 seconde dosi e 329.785 terze dosi.

