A fuoco una canna fumaria, il celere intervento dei vigili del fuoco contiene i danni

Un nuovo incendio ad una canna fumaria è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 6 aprile, pochi minuti prima delle 18,30 sul tetto di un’abitazione in via Mazzini nella frazione arcense di Vignole nell’Oltresarca. Dal camino improvvisamente si sono sprigionate delle fiamme e del fumo che si è sviluppato verso il cielo, e in pochi minuti sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Arco, arrivati con l’aubotte e l’autoscala distrettuale in dotazione al corpo arcense, per agevolare così la salita sul tetto.

I vigili hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento del camino e in breve tempo l’incendio è stato domato. Succesivamente gli uomini della protezione civile hanno inziato l’opera di bonifica mediante l’apposita termocamera di controllo della temperatura. Grazie al rapido intervento non sono state per fortuna intaccate ne l’isolazione ne il tetto contendendo così i danni.

