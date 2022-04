Val di Non, disponibili i sacchi prepagati per i rifiuti indifferenziati

Tornano i sacchi prepagati per i rifiuti indifferenziati in Val di Non.

La Comunità di Valle, nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha reso noto che è possibile, per le utenze interessate (proprietari di seconde case, utenze turistiche, utenti temporanei per raccolta mele, ecc.), il ritiro agli uffici comunali o direttamente agli uffici del servizio TIA dei “sacchi prepagati” a integrazione della raccolta porta a porta del rifiuto secco.

I sacchi prepagati da 50 litri, normalizzati per colore e tipo nonché dotati di numero identificativo codice a barre, vengono distribuiti in confezioni da 5 al costo di 28,13 euro ognuna.

Per il ritiro dei sacchi l’utente dovrà eseguire il pagamento tramite tramite PagoPa oppure tramite POS direttamente presso gli Uffici della Comunità della Val di Non Servizio TIA; recarsi agli uffici comunali oppure agli uffici della Comunità Servizio TIA con la ricevuta di versamento.

Il sacco dovrà essere chiuso e contenere unicamente rifiuto secco domestico. Il conferimento del sacco in plastica al Servizio di raccolta verrà effettuato negli stessi giorni e con le stesse modalità del servizio porta a porta.

L’uso del sacco prepagato non esonera l’utente dal pagamento della tariffa, ma costituisce un servizio supplementare.

