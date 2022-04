Uccisione di Deborah Saltori, i legali dei parenti della vittima chiedono danni per oltre 3 milioni di euro

E’ stata discussa dalla difesa sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero la prima udienza del processo a Lorenzo Cattoni che aveva brutalmente ucciso con un’accetta Deborah Saltori.

A testimoniare al processo sono stati la madre, il fratello, la zia, la figlia e la tutrice dei figli di Deborah. La donna aveva infatti quattro figli ancora minorenni.

Tutti i ragazzi, dopo il terribile evento sono andati ad abitare dalla nonna che già si occupava spesso di loro. Durante le deposizioni la mamma della donna assassinata ha spiegato quanto la sua famiglia fosse felice e unita.

Pubblicità Pubblicità

Si è parlato di una famiglia comprensiva, di nonna, zii e zie che andava perfettamente d’accordo. Deborah era andata via di casa a 25 anni ma era rimasta nel suo paese, vicino alla madre, a Vigo Meano.

Tutte le tristi deposizioni hanno sottolineato quanto sia stata devastante la morte della donna ed abbia lasciato un grande vuoto.

I legali dei Saltori, attenendosi alle tabelle del Tribunale di Milano e di Roma, hanno tradotto il danno morale in denaro. Per ognuno dei quattro figli il danno richiesto sarà di 673mila euro mentre per il fratello sarà di 333mila euro.

Pubblicità Pubblicità



Gran parte del patrimonio di Lorenzo Cattoni è stato già trasferito ai parenti della vittima anche se sarà difficile che l’assassino riesca a risarcire per intero la cifra richiesta.

Ciò che non potrà mai essere risarcito è il dolore provato da tutti coloro che erano legati a Deborah.