Tutto pronto per il concerto di Vasco: chiusa la tangenziale da Ravina e palco grande 6 volte piazza Duomo

È il primo segnale di normalità dopo la grande pandemia che ha messo in crisi il Trentino, l’Italia e in mondo intero. Stiamo parlando del grande concerto che si terrà a Trento il 20 maggio 2020 presso l’area di San Vincenzo e vedrà come protagonista il grande Rocker Vasco Rossi.

Nella conferenza stampa congiunta di oggi il presidente Maurizio Fugatti e il sindaco Franco Ianeselli hanno aggiornato sui lavori che sono cominciati sull’area di san Vincenzo. «Un lavoro importante sotto l’aspetto organizzativo, per questo credo sia giusto aggiornare tutti sullo stato dei lavori, la volontà è farci trovare pronti per questo grande evento» – ha esordito il governatore

Il governatore ha confermato di essere in costante contatto con il Commissariato del governo, il Questore, ma anche con le circoscrizioni e le associazioni di categoria.

«È un momento di grande importanza per la città di Trento – ha detto invece Ianeselli – per questo Trento ha deciso di creare una «Notte bianca», per dare un ulteriore servizio ai 120 mila spettatori che potrannno terminare la serata nel centro di Trento».

Il deflusso a cominciare da mezzanotte e mezza dal luogo del concerto sicuramente porterà numerose persone nel centro storico di Trento. Tenuto conto anche che il traffico sarà bloccato a partire dal ponte di Ravina e che quindi tutta la tangenziale diventerà pedonabile. Questo pezzo di tangenziale rimarrà chiuso anche per alcune ore il Giovedì sera quanto la band di Vasco si esibirà per le prove.

L’entrata per assistere al concerto è stata ubicata a Nord della struttura con i pullman che si fermeranno all’altezza del bar Marinaio. Per coloro che arriveranno con le corriere quindi sarà un giochetto raggiungere il psoto del concerto e ripartire subito dopo.

De Col ha precisato che ormai sta crescendo l’erba nell’area di san Vincenzo che verrrà cosnegnata all’organizzazione il giorno 15 di aprile. Da precisare che tutto ciò che succederà all’interno della struttura è di competenza dell’organizzazione del concerto di Vasco Rossi.

Il palco dove si esibirà Vasco sarà grande 6 volte piazza Duomo, e le vie di accesso larghe 45 mestri. Il pubblico potrà arrivare al concerto solo dalla rotonda del Mc Donald. La mobilità sarà comunque visibile su un sito apposito che sarà online fra pochi giorni con tutte le informazioni.

De Col ha sottolineato che saranno oltre 2.000 i volontari che nei 3 giorni garantiranno la sicurezza dentro e fuori l’area del concerto e che dal palco all’ultima fila ci saranno 40 metri di distanza. Tutti sentiranno perfettamente e potranno anche scegliere di vedere la performance di Vasco sui maxi schermi.