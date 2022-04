Sputi al sindaco Ianeselli all’uscita da Sociologia

L’episodio è avvenuto ieri all’uscita dell’università di Sociologia dove Franco Ianeselli era intervenuto all’incontro per discutere del bypass ferroviario di Trento.

Una ragazza riconducibile ai centro sociali, movimenti anarchici e no tav ha dapprima aggredito verbalmente il sindaco per poi colpirlo in faccia con uno sputo.

Al termine del dibattito alcuni manifestanti avevano pensato di evidenziare in maniera becera la loro contrarietà al progetto. Il gruppo di ragazzi avevano chiesto al sindaco di partecipare ad una contro manifestazione sulla circonvallazione ferroviaria.

Ianeselli aveva gentilmente declinato l’invito però per impegni precedentemente presi. Questo ha scatenato le ire della giovane che ha cominciato ad insultare il sindaco per poi passare alle vie di fatto.

In modo trasversale sono arrivate molte note di vicinanza al Sindaco a partire dal governatore Fugatti: «Esprimere le proprie idee è un diritto.Rispettare quelle degli altri, specie se in maggioranza, è un dovere di ogni cittadino che vuol essere chiamato con questo nome. Viviamo tempo difficili – aggiunge Fugatti – con prove difficili da superare ma con sfide altrettanto grandi da cogliere. Non possiamo permettere che sul dialogo prenda il sopravvento l’intolleranza e men che meno una violenza futile e pericolosa. Piena solidarietà al sindaco a nome mio personale e di tutta la giunta provinciale».

Attraverso i social è arrivata anche la vicinanza al sindaco da parte del suo vice l’autonomista Roberto Stanchina.«Tutti hanno il diritto di essere contro qualcosa, ci mancherebbe. Sputare in faccia al Sindaco, appena uscito da un incontro importantissimo proprio sulla sulla partecipazione democratica….Lascio a Voi i commenti. Il mio è senza parole… Solidarietà e sostegno massimo al Sindaco, come suo Vice e collega. Condanna assoluta ad ogni forma di violenza».

