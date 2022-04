Salta l’accordo europeo sulla tassa alle multinazionali: l’Italia perde 2,7 miliardi di entrate

Nemmeno questa volta, i ministri delle Finanze dell’Ue non sono riusciti a trovare l’accordo sulla tassa globale minima del 15% per le multinazionali.

Lo scopo principale della minimum tax era quello di far pagare ai colossi aziendali, delle tasse adeguate ai profitti, colpendo tutte quelle aziende che hanno un guadagno superiore a 750 milioni di euro annui. Sarebbero quindi, stati colpiti soprattutto i colossi, portando all’Italia potenziali entrate per 2,7 miliardi di euro.

A bloccare il processo è stato il veto della Polonia, unico Stato dei 27 ad aver proposto il veto sull’imposta minima del 15%. Varsavia infatti, si è detta preoccupata che questa misura entri in vigore, senza che prima siano state definite normative ad hoc che impediscano alle multinazionali di fare profitti nei Paesi che applicano condizioni fiscali più favorevoli.

Pubblicità Pubblicità

Nel tentativo di venire incontro alle richieste polacche, la Francia ha proposto di inserire una dichiarazione firmata dai Ventisette che ribadisce l’impegno a portare avanti la tassa digitale non appena il provvedimento richiesto sarà finalizzato. Il blocco è stato giudicato dal ministro dell’Economia, Franco, come “un successo che non può essere sprecato“.

Pubblicità Pubblicità