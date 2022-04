Perde il controllo della vettura e si ribalta, illeso il conducente

Incidente stradale questa mattina, mercoledì 6 aprile, pochi minuti dopo le 10:00, lungo via Bellavista nel sobborgo di Martignano sulla collina del capoluogo trentino. Una vettura con a bordo un conducente ha perso il controllo finendo contro un muretto a lato della strada per poi ribaltarsi.

Il conducente è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo, miracolosamente illeso, prima dell’arrivo dei soccorsi. In pochi minuti sul posto e giunta una squadra dei vigili del fuoco permanenti che ha messo in sicurezza la zona.

Per accertare la dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi alla persona coinvolta, di compiere tutti i rilevamenti e la pulizia e messa in sicurezza della strada.

