Ok dal Senato, “Family Act” diventa legge: un pacchetto di misure per le famiglie

Il Family Act ha passato l’ultimo scoglio, diventando legge con 193 voti favorevoli, 10 contrari e 15 astenuti. Un disegno di legge per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con lo scopo di promuovere la genitorialità. Il Family Act comprende un pacchetto di misure pensate per le famiglie con figli, contrastare la denatalità, promuovere l’autonomia dei giovani, valorizzare la crescita dei bambini e favorire la conciliazione del lavoro con la vita familiare, in modo particolare per quello femminile.

“La riforma del Family Act deve essere di tutti. E’ un riforma di cui tutti noi ci dobbiamo rendere responsabili, è una riforma per il Paese di oggi e per il Paese di domani”. La dichiarazione del Ministro delle pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti al termine della votazione esprime chiaramente le grandi possibilità dietro questa legge.

Nel dettaglio, la legge prevede un riordino dei congedi parentali, di maternità e paternità, tra cui la possibilità di usufruire di un permesso retribuito di durata non inferiore alle 5 ore annuali, per ogni figlio, al fine di permettere ai genitori lavoratori di partecipare ai colloqui scolastici.

Pubblicità Pubblicità

Inoltre, è prevista una razionalizzazione del sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, introducendo agevolazioni relative alle spese per l’educazione formale, ovvero i libri e i beni informatici, ma anche non formale, come le attività sportive o i corsi di lingua o partecipazione a mostre, spettacoli teatrali e così via).

Tra le altre agevolazioni fiscali, ci sono quelle relative alla locazione o all’acquisto della prima casa per le giovani coppie (di età non superiore a 35 anni) o per i nuclei familiari composti da un solo genitore (con lo stesso limite d’età).

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità