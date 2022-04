La strana lurida guerra: quello che non ci dicono e quello che ci fanno sapere

Egregio Direttore,

credo che nella narrazione della guerra d’Ucraina ci sia una vittima illustre: la verità, figlia legittima dell’ analisi dei fatti oggettivi, dimenticata e vituperata, a differenza dei fratellastri, propaganda e pietismo.

Qualcuno mi deve spiegare che razza di guerra è quella dove nel paese invaso funzionano perfettamente telefoni, internet, trasporti ferroviari, tant’è che non c’ giorno che si vedano collegamenti del Presidente Zelensky con i più disparati paesi del mondo, con una stabilità che in Italia è difficile avere. Non più tardi di qualche giorno fa una alta rappresentante del Parlamento Ue è scesa dal treno ed ha fatto visita di stato al suddetto presidente con tanto di colloquio ripreso dalla tv.

Ed ancora che dire delle decine di inviati che praticamente ad ogni ora inviano reportage e si collegano in diretta nei talk con frequenza e durata assai più rilevante dei virologi di qualche tempo fa, poco, e di cui hanno preso il posto. Qualche dubbio mi rimane, pensando alle recenti guerre in Iraq, Afghanistan, Siria dove nessuna informazione in diretta filtrava.

Qualcuno mi deve spiegare perché in quella sporca guerra i cattivi solo sono i russi, nel mentre è fatto storico acclarato che tutto l’ occidente, Stati Uniti in testa, ha girato la testa dall’ altra parte, quando, a partire dal 2014, si sono perpetrate nel Donbass le più luride atrocità sulla popolazione civile russofona ad opera di frange paramilitari ucraine.

Dovrà essere anche spiegato perché solo qualche sparuta trasmissione tv ha fatto vedere gli spostamenti delle truppe ucraine armate in veicoli della Croce Rossa, o le dichiarazioni di alcune donne prese e messe a mo’ di scudo umano sui mezzi armati ucraini. Troppo comodo addossare le atrocità ad una sola parte, senza aver compreso le cause di un conflitto o senza nemmeno avere iniziato a farlo e senza dare una informazione equidistante, a meno che non ci sia uno scopo ben preciso.

Forse è più comodo schierarsi unilateralmente accodandosi supinamente ad altri, senza nemmeno pensare che questi altri hanno interessi economici nella continuazione della guerra con un solo cattivo.

E’ anche comodo dimostrare all’ estero di essere i primi della classe democratica, perseverando nell’ imporre sanzioni, autolesionistiche, ad uno solo dei belligeranti, senza nemmeno avere la vaga idea che ciò distrugge la nostra moribonda economia, reduce da due anni di mala gestione pandemica. Questi signori, che il prossimo inverno staranno al caldo e mangeranno a prezzo politico al ristorante di Montecitorio (mai chiuso durante la pandemia), non hanno nessuna cognizione, neanche vaga, del disagio sociale e della povertà connessa all’ aumento speculativo delle energie ed alle carenze di materie prime.

Costoro parlano di “decrescita“, che per i comuni mortali è invece ed in soldoni chiusura di aziende, licenziamenti, fame. Costoro parlano di accoglienza, ma senza fornire risorse adeguate, tanto ci pensa il buon cuore degli italiani. Costoro parlano di aumento delle spese militari, ma senza una solida economia, questa spesa sarà a debito, sulle solite spalle delle future generazioni.

Costoro infine coprono le loro malefatte contro gli italiani con una narrazione agiografica e pietistica della sporca guerra in atto, tale da far pensare che intervenire militarmente a sostegno di una parte sia cosa buona e giusta. Sarà, ma è contro la Costituzione dove , nero su bianco, è scritto che l’ Italia ripudia la guerra.

Come la mettiamo, folli incapaci?

Avv. M. Stefano Sforzellini – Trento

