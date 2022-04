Il Vicesindaco Girardi ringrazia la popolazione per la massiccia partecipazione alla “Giornata ecologica”

Domenica 3 aprile scorso si è svolta a Cles la “Giornata ecologica” (qui l’articolo) alla quale hanno aderito numerosissimi cittadini.

Il Vicesindaco Massimiliano Girardi con un comunicato ha voluto ringraziare i volontari e le istituzioni che hanno partecipato: “Sorprendente e straordinaria l’adesione alla Giornata Ecologica – nella foto solo solo una parte dei 191 partecipanti – dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia. L’Amministrazione comunale e l’Assessorato all’Ambiente e Territorio che ho l’onore di guidare, in collaborazione con l’Assessore Amanda Casula, ringraziano la Pro Loco e in particolare l’instancabile Mariano Bonanno per l’impeccabile organizzazione, nonché tutti i gruppi di volontari che, nonostante il freddo di questa mattina, non hanno voluto mancare all’appuntamento! Ringrazio quindi il Gruppo Alpini per il pranzo, i Vigili del Fuoco per il lavoro e la messa a disposizione della caserma nonché i gruppi rionali di Pez, Mechel, Prato, Caltron, Spinazeda, il gruppo Scout, le Scuole elementari, i Carabinieri in congedo, il gruppo Clesium, la Forestale, il gruppo Oratorio nonché il nostro Ufficio tecnico e il nostro Cantiere comunale, e la Comunità di Valle per la messa a disposizione di guanti e sacchi per la raccolta. Grazie a tutti!!!”

