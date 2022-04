Guerra ucraina, Europa vara nuove sanzioni: 10 miliardi di euro per bloccare la macchina russa

“L’Europa è convita che Putin non vincerà la sua guerra e che per fermare le atrocità in Ucraina sia necessario aumentare le sanzioni”: scrive così sui social Il Presidente del Consiglio europeo Michel, dando notizia del nuovo pacchetto di sanzioni europeo.

Si tratta di un’ulteriore stretta che punta a paralizzare la macchina da guerra russa, riducendo le capacità industriali e tecnologiche del Paese, ma anche azzerare tutto il necessario per mantenerla. Con questo obiettivo, Ursula Von der Leyen ha presentato il nuovo pacchetto di sanzioni che vale quasi 10 miliardi di euro, introducendo ulteriori limitazioni per l’economia russa.

Nel pacchetto viene inserito il blocco delle importazioni del carbone che per la Russia rappresenterebbe una perdita di 4 miliardi di euro, ma anche una riduzione delle importazioni di petrolio. Invece, riguardo la possibilità sull’embargo russo sembra non esserci ancora una decisione e Gentiloni chiarisce che “la misura potrebbe fare tanto male alla Russia quanto all’Europa e poi non c’è ancora un accordo unanime”.

Pubblicità Pubblicità

Con le nuove sanzioni viene imposto il divieto di importazione di cemento, legna, alcolici e cibo. Merci che avranno comunque difficoltà a transitare a causa della chiusura dei porti europei e al divieto di far circolare tir sulle strade continentali. L’Europa ha anche deciso di fermare l’esportazione di materiali fondamentali, come le parti meccaniche per i mezzi di trasporto e i semi conduttori.

Inoltre, nel pacchetto appena varato, è presente un’altra stretta che tocca il sistema bancario, ovvero il divieto di transazioni per importanti istituti, che insieme coprono quasi un quarto del mercato. Mossa che andrà ad indebolire il sistema finanziario russo già in bilico. Non solo l’Europa, ma anche Washington e Londra, in accordo con gli Stati europei e del G7, hanno annunciato nuove sanzioni con l’obiettivo di far precipitare l’economia russa.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità