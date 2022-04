Guerra ucraina, emergenza profughi: rischio concreto di traffico illegale di minori

Il Parlamento europeo, in riunione plenaria, ha affrontato la situazione dei minori in questo conflitto. In un mese e mezzo di guerra, due milioni di bambini sono già scappati dall’Ucraina e molti di loro non sono accompagnati.

Al momento si è a conoscenza di 158 bambini morti, uccisi dall’esercito di Mosca, tanti altri feriti, “crimini che non possono restare impuniti“, ha dichiarato la Commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson.

In molti casi, i minorenni vengono mandati da soli oltre confine, da genitori che non riescono a partire, sperando di metterli in salvo. Per questo, i volontari cercano in ogni modo di rintracciarli il prima possibile, perché il rischio di traffico illegale di minori è concreto.

Sul tema la Commissaria denuncia: “La Lituania indaga su una possibile tratta di 43 minori sottratti per adozioni. Non ci sono ancora casi concreti, ma sappiamo per amara esperienza che il pericolo è reale”. L’Unione europea si sta attivando anche per dare assistenza ai minori in fuga, cercando di ricostruire i loro diritti.

Sulla stessa linea anche la vicepresidente della Commissione europea Suica che parla della complicata situazione dei bambini: “2 milioni e mezzo di minori sono stati strappati dalle loro case, 2 milioni hanno varcato i confini europei, 100mila sono assistiti in istituzioni ucraine, almeno la metà di loro ha disabilità. Per tutti noi la priorità è rispondere urgentemente ai loro bisogni.”

La paura e l’ansia per i figli angoscia le madri ucraine che scrivono nomi, date di nascita e numeri di telefono nelle giacche o sul corpo dei loro bambini, un piccolo gesto di speranza per aiutare i loro piccoli.

