Giovane ruba al bar Pasi ma non si accorge della telecamera, sarà denunciato- IL VIDEO

Si è portato via una lampada da tavolo di 100€ sotto gli occhi di tutti come se niente fosse. E’ avvenuto nella serata di lunedì 4 aprile verso le 21:30 al bar Pasi in centro a Trento.

Il colpevole è un giovane che verrà denunciato per furto. Il ragazzo non si è neppure preoccupato di nascondersi anche se si trovava direttamente sotto la telecamera del locale che ha ripreso tutto.

Come si può vedere dalla registrazione, il giovane stava parlando con alcuni suoi amici e poi si è improvvisamente intascato l’oggetto. Il lume, tra l’altro, avendo un caricatore particolare, non potrà neppure essere utilizzato altrove.

Pubblicità Pubblicità

“Non è la prima volta che succedono cose del genere, nel giro di alcuni mesi ci hanno già rubato due di queste lampade- ci spiega il proprietario del locale – E’ un furto ingiustificato.

Lui non ha rubato dei generi alimentari, ha rubato una cosa superflua. A maggior ragione lo denunceremo e verrà cercato il colpevole”.

Pubblicità Pubblicità