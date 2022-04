Gare fra moto a 120 km/h in centro a Caldonazzo – IL VIDEO

Ieri sera alle 19.40 i due sono stati immortalati in pieno centro abitato di Caldonazzo da un conducente che li ha ripresi con la sua dash cam.

In quel tratto di strada il limite è di 50 chilometri orari con il divieto di sorpasso, ma i due, a bordo dei un quad e di una motocicletta, incuranti di questo sono sfrecciati almento a 120.

I due centauri sono andati avanti a «gareggiare» un bel pò, perché come riferisce il conducente che ci ha inviato il filmato pare si trattasse di una vera e propria gara. Strade vetuste, obsolete, da rifare? Certamente. Ma anche molta incoscienza, forse troppa visti i tempi, che a volte rischia di trasformarsi in tragedia per degli ignari cittadini colpevoli magari solo di attraversare la strada in quel momento o di camminare sul marciapiede. (clicca qui per vedere il video integrale)

