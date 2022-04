Foreste, Zanotelli incontra l’assessore della Sardegna: “Fauna selvatica e rischio idrogeologico, temi comuni”

Confronto e collaborazione. Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma della Sardegna hanno condiviso le proprie battaglie su gestione della fauna selvatica e mitigazione del rischio idrogeologico, nel corso di un incontro tra l’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, Giulia Zanotelli e l’assessore regionale alla difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, intervenuto nella sede di Piazza Dante, insieme a Maurizio Mallocci, direttore generale dell’agenzia regionale Forestas.

“La collaborazione tra territori diversi favorisce la crescita reciproca e consente una gestione sempre più puntuale delle diverse problematiche” sono state le parole dell’assessore Zanotelli, che ha discusso con il collega anche delle iniziative svolte nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni in qualità di coordinatori (Zanotelli del settore Protezione civile, Lampis dell’Ambiente).

La visita dell’assessore Lampis in Trentino è avvenuta nell’ambito del progetto nazionale ‘For.Italy’, che prevede la formazione professionale di 10 istruttori forestali di abbattimento e allestimento provenienti dalla Sardegna. L’iniziativa, coordinata dall’Agenzia provinciale per le foreste demaniali, è ospitata in Val di Sella, presso il centro forestale San Giorgio.

Attraverso questo progetto, vengono proposte le migliori e più efficaci buone pratiche, per definire un settore forestale più consapevole del proprio ruolo e personale altamente qualificato.

“Per il Trentino, le foreste rappresentano una risorsa preziosissima ed è nostro compito custodirle con attenzione, sensibilità e competenza – ha osservato l’assessore Zanotelli -. Grazie alle sue caratteristiche intrinseche, la nostra organizzazione consente di agire in maniera efficiente e tempestiva, anche in caso di calamità come la tempesta Vaia. Ringraziamo dunque la delegazione della Regione autonoma della Sardegna per aver preso parte alla formazione forestale all’interno della nostra struttura e confidiamo di ricambiare al più presto la gradita visita”.

“Con la Provincia autonoma di Trento – ha affermato l’assessore Lampis – condividiamo tra le altre cose, la battaglia per la mitigazione del rischio idrogeologico, la tutela e la salvaguardia dell’immenso patrimonio boschivo, anche attraverso la qualificazione e la formazione degli operatori del settore. Proprio in questo campo, grazie al progetto ‘For.Italy’, abbiamo potuto verificare la competenza e la professionalità degli istruttori trentini. Un’occasione di efficace collaborazione e di scambio di buone pratiche tra pubbliche amministrazioni, che, come Regione Sardegna, potremo ricambiare”.

