Espulsi 30 diplomatici russi, Mosca annuncia una “risposta adeguata”

“La Farnesina ha convocato l’ambasciatore della federazione russa in Italia, Razov per notificargli la decisione del Governo italiano di espellere 30 diplomatici russi in servizio presso l’ambasciata, in quanto persone non grate. Misura necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale”: con queste parole, il Ministro degli esteri Di Maio conferma la scelta dell’Italia di espellere praticamente la metà della rappresentanza diplomatica russa nel nostro Paese.

I primi a compiere questo passo sono stati Francia e Germania, seguiti poi da altri Paesi tra cui, Svezia, Spagna, Slovenia, Danimarca, Lettonia, anche la stessa Unione Europea ha espulso da Bruxelles 19 diplomatici russi. L’unica a non esporsi è stata l’Austria che al momento sembra non avere in programma movimenti simili.

Sulle decisioni prese dalla maggior parte dei Paesi occidentali, Il portavoce del Cremlino, Peskov definisce chiaramente l’irritazione di Mosca: ”Mosse poco lungimiranti che complicheranno ulteriormente la comunicazione fra di noi che è necessaria per trovare una soluzione”. Come diretta conseguenza, il Ministro degli esteri fa sapere che anche la Russia espellerà 30 diplomatici italiani.

Pubblicità Pubblicità

Insomma, rapporti che si stanno logorando soprattutto dopo le immagini delle stragi a Bucha e di altre città dell’Ucraina, “stragi delle quali Putino dovrà rispondere”: ammette Draghi.

“Le atrocità commesse a Bucha, Irpin e altre, scuotono nel profondo i nostri animi. Indagini indipendenti devono fare piena luce su quanto accaduto i crimini di guerra devono essere puniti. Il Presidente Putin, le autorità, l’esercito russo, dovranno rispondere delle loro azioni”: in questo modo Draghi ribadisce la scelta di espellere dall’Italia i diplomatici russi.

Nonostante la decisione sia stata presa in accordo con i partner atlantici ed europei, la Lega non apprezza la mossa. Infatti, il partito di Salvini spera che le decisioni siano giustificate, perchè sostiene, “le guerre si vincono con la diplomazia”: sottolinea Salvini.

Pubblicità Pubblicità