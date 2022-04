Dopo lo scontro con un camion la macchina prende fuoco. Traffico nel caos sulla 45 bis

Grossi disagi al traffico in valle dei Laghi sulla 45 bis della gardesana per un incidente stradale accaduto ieri tra un auto e un camion.

Lo scontro è successo nel tardo pomeriggio pochi minuti dopo le 17:30 nei pressi del bivio che porta a Terlago, tra gli abitati di Cadine e Vigolo Baselga.

Una vettura e un mezzo pesante si sono scontrati facendo finire la vettura contro il guard rail. Dopo l’urto la vettura ha iniziato a prendere a fuoco.

Pubblicità Pubblicità

Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire prima che la vettura venisse avvolta completamente dalla fiamme.

In pochi minuti sul posto è giunta una ambulanza della croce rossa della Valle dei laghi di stanza a Vezzano per prestare i soccorsi all’uomo rimasto coinvolto.

In pochi minuti sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco di Vigolo Baselga, Terlago e i permanenti di Trento, che hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento della vettura e la messa in sicurezza dell’area.

Pubblicità Pubblicità



Invece i colleghi di Baselga del Bondone Cadine e Sopramonte si sono occupati della viabilità della zona andata letteralmente in tilt causa il numerosi pendolari che stavano rientrando nelle proprie case dopo la giornata lavorativa.

Per gli accertamenti del caso è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Trento.

L’automobilista coinvolto è stato portato al pronto soccorso del Santa Chiara per accertamenti ma da quanto hanno riferito i medici del pronto soccorso le sue condizioni non destano particolari preoccupazione. Illeso invece l’autista del mezzo pesante che non ha avuto bisogno di ricevere le cure dei sanitari.

Il traffico è stato deviato lungo la P 85 del monte Bondone fino a Sopramonte e lungo la diramazione per Baselga del Bondone e lungo la strada comunale che da Cadine scende lungo le sponde del lago di Terlago per arrivare sulla Strada provinciale 18 Terlago Ciago Vezzano.

Solo poco dopo le 19.15 la strada statale 45 bis è stata riaperta al traffico.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità