Caro energia, Confapi: l’81% delle imprese trentine ha paura per la propria azienda

Secondo il sondaggio di Confapi Trentino ben il 65 % degli intervistati alla domanda “Quanto la preoccupa il caro energia per la sua impresa?”, risponde “molto”, il 28% “abbastanza”. Il problema quindi è molto sentito da pare del tessuto economico trentino.

È piuttosto allarmante anche la risposta fornita alla seconda domanda “Quanto ritiene che possa tale fenomeno del caro energia, mettere in seria difficoltà la sua azienda?”. In questo caso il 59 % degli intervistati dichiara “molto” e quasi un 22%, “abbastanza”.

L’analisi dei dati, con relativi incroci, dimostra che sono proprio i pubblici esercizi, ristoranti ed hotel, quelli più colpiti, oltre determinati settori artigianali produttivi.

Approfondendo i dati, possiamo inoltre leggere che sono le piccole imprese, di limitate dimensioni, sia artigianali che pubblici esercizi/ristorativi, quelli che addirittura sostengono che se i prezzi sono destinati ancora a crescere, o persistere nel lungo termine, non sapranno se saranno in grado di reggere valutando una chiusura.

Confapi Trentino, grazie a questo sondaggio, realizzato nel mese di marzo su un campione di 1500 aziende trentine, sulla base di un campionamento stratificato per settore e dimensioni, sul problema del caro energia, illustra i principali dat, nonché le prime misure operative pianificate a sostegno delle imprese trentine.

«Abbiamo deciso di realizzare questo sondaggio, proprio per comprendere quanto sia sentito questo problema dalle imprese trentine ed in particolare per focalizzare le implicazioni che sta avendo sul tessuto imprenditoriale locale. Non ha voluto essere solamente quindi un’operazione ascolto, ma soprattutto uno strumento per comprendere approfonditamente quanto e come, le aziende stiano vivendo difficoltà e come, per quanto possibile, si possa fornire loro un aiuto o delle soluzioni; sappiamo che poco possiamo di fronte ad una tempesta dagli scenari e dalle implicazioni internazionali, e per certi versi siamo consapevoli della nostra impotenza; tuttavia ci sembrava doveroso dare voce alle nostre imprese e soprattutto comprendere quanto sia grande e grave il problema. Abbiamo quindi, proprio sulla base delle risposte del sondaggio, cercato le prime misure operative per fornire soluzioni, sempre per quanto è in nostro potere fare» – Così la presidente di Confapi Trentino Monica Mosna.(foto)

“E’ evidente – dichiara ancora la Presidente Confapi Trentino – che proprio per una piccola impresa o famigliare, con i conti già in difficoltà per la pandemia, sia sufficiente l’aumento esponenziale della voce energia, per sballare il sistema, i conti ordinari e non rendere più possibile la prosecuzione dell’attività”.

Il sondaggio ha evidenziato che questo specifico problema colpisce pertanto soprattutto il settore dei pubblici esercizi, ristorativo ed alberghiero, ancor più e molto più di quello artigianale come sarebbe stato invece scontato pensare.

Nel settore artigianale, infatti, il problema è stato evidenziato come a rischio sopravvivenza impresa, solamente da quelle aziende dove per tipologia di attività, la voce energetica assume rilievo, come ad esempio le falegnamerie, le piccole aziende metalmeccaniche etc, ma molto meno sentito, a quanto pare, per le tante aziende artigiane che caratterizzano l’economia trentina (es.barbieri e parrucchiere).

Per le prospettive future, le imprese trentine dichiarano pessimismo e preoccupazione, nessun miglioramento nel medio termine (87%), peggioramento e rincari ulteriori (75%), e vedono nella guerra in Ucraina e la dipendenza energetica dalla Russia, la principale causa (57%).

Gli intervistati appellano alle istituzioni un intervento con contributi e sostegni (78%), l’eliminazione delle accise e tasse nelle bollette (86%), ma anche la pianificazione di politiche energetiche in grado di ridurre la dipendenza dall’estero (34%), come gli incentivi per fonti energetiche alternative (37%) .

Il problema in ogni caso è molto grave, ed è in gioco, più di quanto si creda, il sondaggio purtroppo lo ha dimostrato, la vita di molte nostre imprese. “Eravamo certi del problema, ma mai avremmo pensato di essere di fronte ad una tale emergenza, per il nostro Trentino che spesso, erroneamente, viene ritenuto un’isola felice sotto molti aspetti, in primis a livello economico. Su questo fronte il sondaggio è servito per comprendere quanto sia urgente intervenire, per salvare molte imprese. Evidentemente i due anni di pandemia ed ora l’esplosione delle bollette, hanno costituito per tante p.m.i. un mix stritolante”, conclude la Presidente Monica Mosna.

Confapi Trentino si è attivata per la predisporre misure operative urgenti come la ricerca di operatori energetici con cui siglare tariffe privilegiate e convenzioni, oltre che costituire un pool di esperti che esamineranno le bollette delle aziende, alla ricerca di soluzioni, eventuali errori ed interventi in ogni sede, incluso quella legale per ogni aspetto correlato (recessi,risarcimenti etc).

