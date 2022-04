Bancarotte pilotate, truffe a danni di imprenditori per acquisire attività: si indaga anche in Trentino

Tutto è iniziato da un’indagine dei carabinieri del Ros, da cui è nata un’inchiesta a Perugia, ma la cui competenza è attribuita al Tribunale di Trento, dove sarebbe avvenuto il primo di una lunga serie di atti illeciti.

Un complesso sistema illecito che attraverso truffe ai danni di imprenditori, bancarotte pilotate e altri reati, avrebbe condotto al fallimento un importante numero di aziende, cumulando debiti per quasi 50 milioni di euro a discapito di dipendenti, fornitori e dell’erario. Il tutto veniva gestito, da un ex commercialista romano, che si faceva chiamare “imperatore”, ora ritenuto l’artefice dell’intero sistema.

Il Gip di Perugia però, avrebbe individuato il Tribunale di Trento, dove è stata collocata la bancarotta più datata, come sede competente per celebrare un eventuale processo per i reati che gli inquirenti ritengono siano stati commessi nel corso degli ultimi otto anni in più regioni.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il comunicato della Procura di Perugia descrive come sarebbero avvenuti i reati: “il presunto meccanismo illecito, più volte ripetuto, sarebbe consistito in particolare nell’acquisizione di società sul mercato in Umbria, Toscana, Lazio, Lombardia, Puglia, Trentino Alto Adige e Campania, operanti in settori quali pubblicità, edilizia, turismo, sanità, assistenza agli anziani, gestione di asili, informatica e commercio; nell’intestazione fittizia a prestanome delle aziende acquistate; nel trasferimento degli asset più redditizi ed in attivo spesso comprendenti anche importanti commesse pubbliche (dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, del Comune di Ravenna e della Provincia di Bolzano) ad altre società riconducibili all’organizzazione”.

Dalle prime ricostruzioni, gli indagati sarebbero riusciti così a sgomberare di ogni disponibilità le società acquisite, svuotandole di ogni risorsa patrimoniale per poi desinarle al fallimento. Una mossa che avrebbe reso poi inutile le pretese dei creditori dell’Erario, dirottando gli “ingenti ricavi” in altre società, anch’esse intestate a prestanome o dirottati attraverso altri canali.

